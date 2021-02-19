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Богатые страны уличили в закупке вакцин с избытком

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Богатые государства заказали на один миллиард доз вакцины от коронавируса больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей этих стран. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Reuters, опубликовавшего доклад организации по борьбе с бедностью и предотвратимыми заболеваниями ONE Campaign.

По его данным, объемы закупок вакцин против COVID-19 развитыми странами намного превышают численность их населения. Так, США, Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада и Япония вместе получили более 3 миллиардов доз - при этом для введения всем гражданам двух доз препарата необходимо чуть более 2 миллиардов.

"Этот огромный избыток - воплощение "вакцинного национализма"", - заявила старший директор по вопросам политики ONE Campaign Дженни Оттенхофф. Организация призвала богатые страны, такие как США и Великобритания, делиться избыточными дозами препарата, чтобы обеспечить глобальный ответ пандемии. В противном случае миллиарды людей из бедных стран лишатся защиты от вируса, что продлит пандемию.

В отчете рассматривались контракты с пятью западными производителями вакцин против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обвинил богатые страны в "вакцинном национализме". По его словам, в борьбе за закупки вакцин такие государства игнорировали потребности менее развитых стран.

Позднее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) определили вред, который может принести мировой экономике "вакцинный национализм". Глава организации Тедрос Гебрейесус полагает, что речь идет по крайней мере о 9,2 триллиона долларов, причем почти половина потерь придется на развитые страны. "Мир окажется на грани катастрофического морального провала, если он не обеспечит равный доступ к вакцинам", - констатировал он. При этом с каждым днем разрыв между имущими и неимущими становится все больше.


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URL: https://www.vb.kg/397550
Теги:
вакцина, США, коронавирус, ООН
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