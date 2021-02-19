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Садыр Жапаров о России: Укреплению сотрудничества нет альтернативы

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров написал статью "Союзнические узы" о взаимоотношениях и связях Кыргызстана и России. Она опубликована сегодня, 19 февраля, в правительственной газете "Слово Кыргызстана".

В своей статье глава государства поделился мыслями о связях, объединяющих народы Кыргызстана и России, роли русского языка, перспективах совместного сотрудничества двух стран.

"В культурных и исторических параллелях народов Кыргызстана и России на протяжении столетий немало общего. В 19-м веке вхождение в состав России способствовало консолидации кыргызов в единый народ и заложило перспективы его дальнейшего развития.

Великая Октябрьская революция придала мощный стимул к воссозданию практически утраченной кыргызами письменности. Целая плеяда российских учёных - академики К. Юдахин, К. Скрябин, М. Лущихин и другие внесли неоценимый вклад в дело становления и развития образования и науки. Это способствовало появлению новой культурно-исторической общности - кыргызской интеллигенции. Видные кыргызские учёные, деятели искусств и культуры - это всё воспитанники московских и ленинградских вузов. В рамках братской семьи союзных республик с помощью России созрели основы национальной государственности", - пишет Садыр Жапаров.

В своей статье президент поделился своей точкой зрения на современные перспективы развития союзнических отношений с Россией.

"Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер.

В истории взаимоотношений кыргызского и русского народов никогда не возникало проблем, которые могли бы создать предпосылки для взаимного отчуждения. Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнёрства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место.

Благодаря интеграционным проектам и своей мощи Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион", - говорится в статье.

Садыр Жапаров выразил уверенность, что предстоящий визит будет способствовать укреплению отношений между странами и развитию сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/397553
Теги:
Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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Комментарии
Кыргыз
19.02.2021, 12:02

Кто статью президенту написал? Просьба к спичрайтеру, когда он будет выступать в России не добавляйте слово "соотечественники".

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