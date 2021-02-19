Выявлена коррупционная схема на ТЭЦ города Ош

Выявлена коррупционная схема на ТЭЦ г. Ош. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Антикоррупционной службой ГКНБ КР расследуется уголовное дело по факту незаконного подключения объектов коммерческой недвижимости в ТЭЦ г. Ош.

"Установлено, что руководство ТЭЦ г. Ош в сговоре с владельцами коммерческих объектов в нарушение правил технического присоединения к системам теплоснабжения, без учета технических параметров объектов капитального строительства, незаконно подключали к ТЭЦ крупные коммерческие объекты в г. Ош, в частности, частные общественные бани, спортивные залы, медицинские клиники, а также многоэтажные жилые дома", - говорится в сообщении.

При этом, по данным предварительного расследования, денежные средства, поступавшие от указанных коммерческих объектов, присваивались руководством и отдельными сотрудниками ТЭЦ.

В результате организации руководством ТЭЦ г. Ош данной коррупционной схемы нанесен ущерб государству в крупном размере.

Антикоррупционной службой ГКНБ КР продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление размера ущерба, а также по выявлению и документированию аналогичных фактов в деятельности ТЭЦ г. Ош.