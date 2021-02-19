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Все в онлайн. Как выглядит статистика приоритетности соцсетей КР

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- Виктория Гунгер
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Аудитория Инстаграма и Фейсбука в Кыргызстане - почти 42% от всего населения. Не считая детей, стариков и жителей без Интернета - это почти 100% интернетизация. Такое мнение высказал политолог Денис Бердаков.

Вот почему умирают все новостные сайты, а местные магазины, политический пиар, рукодельницы, сектор услуг и образование уходят в он-лайн, считает он.

- Кочевой цивилизации соответствует цифровой конь социальных сетей, - добавил Денис Бердаков.

Вот так, согласно данным, выглядит основная социальная статистика Кыргызстана:


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URL: https://www.vb.kg/397557
Теги:
Интернет, молодежь, население, социальные сети, Кыргызстан
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