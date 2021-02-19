Все в онлайн. Как выглядит статистика приоритетности соцсетей КР

Аудитория Инстаграма и Фейсбука в Кыргызстане - почти 42% от всего населения. Не считая детей, стариков и жителей без Интернета - это почти 100% интернетизация. Такое мнение высказал политолог Денис Бердаков.

Вот почему умирают все новостные сайты, а местные магазины, политический пиар, рукодельницы, сектор услуг и образование уходят в он-лайн, считает он.

- Кочевой цивилизации соответствует цифровой конь социальных сетей, - добавил Денис Бердаков.

Вот так, согласно данным, выглядит основная социальная статистика Кыргызстана: