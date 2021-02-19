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Финполу - 28 лет. Марипов пожелал его сотрудникам новых успехов в работе

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- Оксана Гут
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Премьер-министр КР Улукбек Марипов поздравил сотрудников Финансовой полиции КР с профессиональным праздником.

Редакция публикует текст поздравления:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов финансовой полиции!

От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с 28-летием образования органа по борьбе с экономическими преступлениями!

На протяжении всего этого времени экономика Кыргызстана претерпела значительные изменения. Менялись суть и подходы работы Службы, но неизменной остается одна задача – защита государственного бюджета и сокращение уровня экономических преступлений. Как сотрудники единственного правоохранительного органа, наделенного обширными полномочиями по защите экономической безопасности страны и бизнеса, вы всегда должны помнить, что от результатов вашей деятельности зависит благосостояние нашей страны.

Правительство Кыргызской Республики возлагает на Службу большие надежды и верит, что сотрудники финансовой полиции продолжат своим добросовестным трудом и высокими результатами успешно исполнять возложенные задачи и укреплять доверие граждан и бизнес-сообщества.

Желаю новых успехов в работе".


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URL: https://www.vb.kg/397560
Теги:
правительство, праздник, теневая экономика, уголовная ответственность, Финполиция, преступление, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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