Финполу - 28 лет. Марипов пожелал его сотрудникам новых успехов в работе

Премьер-министр КР Улукбек Марипов поздравил сотрудников Финансовой полиции КР с профессиональным праздником.

Редакция публикует текст поздравления:

"Уважаемые сотрудники и ветераны органов финансовой полиции!

От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя лично искренне поздравляю вас с 28-летием образования органа по борьбе с экономическими преступлениями!

На протяжении всего этого времени экономика Кыргызстана претерпела значительные изменения. Менялись суть и подходы работы Службы, но неизменной остается одна задача – защита государственного бюджета и сокращение уровня экономических преступлений. Как сотрудники единственного правоохранительного органа, наделенного обширными полномочиями по защите экономической безопасности страны и бизнеса, вы всегда должны помнить, что от результатов вашей деятельности зависит благосостояние нашей страны.

Правительство Кыргызской Республики возлагает на Службу большие надежды и верит, что сотрудники финансовой полиции продолжат своим добросовестным трудом и высокими результатами успешно исполнять возложенные задачи и укреплять доверие граждан и бизнес-сообщества.

Желаю новых успехов в работе".