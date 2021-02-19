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Жители села Джал: "Нам не разрешают строить дома на своей земле"

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- Мария Стрельцова
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Жители села Джал Орокского айыл-окмоту Сокулукского района обратились в редакцию VB.KG. В своем письме они отмечают, что трансформация земли, которая проходит по всем 7 областям, не дошла до них. "Трансформация не дошла до главы Орокского айыл-окмоту, до 21 депутата сельского кенеша, до акима Сокулукского района", - пишут жители.

По их словам, на протяжении 10 лет они платят налоги. Есть у них на руках все квитанции, чеки и соответствующие документы.

"Мы просим помощи у властей. Нам не разрешают строить дома на своей земле. У нас на руках есть удостоверяющие наше право на частную собственность документы с печатью правительства, с регистрацией и код-номерами. В целом 740 жителям не дают разрешения", - написали сельчане.


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URL: https://www.vb.kg/397562
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