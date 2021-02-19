Матраимова арестуют на 2 месяца? В Бишкеке пройдет митинг его сторонников

Журналист Эльнура Алканова призывает сторонников Райымбека Матраимова объединиться.

Сегодня, по ее словам, в 14.30 часов в Бишкеке у здания ГКНБ пройдет митинг в поддержку задержанного экс-замглавы таможенной службы. Алканова заявила, что мера пресечения в отношении Матраимова уже им известна - его арестуют на два месяца до конца следствия.

"У нас появилась информация, что Матраимову будет избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Мы, сторонники Райымбека Исмаиловича, собираемся в Бишкеке в 14:30 перед Государственным комитетом национальной безопасности. А в городе Кара-Суу сторонники собираются перед мечетью имени Исмаил Ата в то же время. Приветствуем всех неравнодушных!", - обратилась Эльнура Алканова со своей странице в Facebook.

Она отметила, что на мирном митинге сторонники будут требовать равного отношения перед законом.

"Матраимов оплатил 2 млрд. Сотрудничает со следствием, он не сбежал из страны, он не бросил своих сторонников, не ушел от моральной ответственности, своевременно посещал все допросы и суды. Арестовали человека, который не собирался никуда бежать! Это правовой беспредел! Абсолютно плохой прецедент, когда арестовывают того, о ком триста человек прокричали на улице", - написала журналистка.

Напомним, экс-заместитель Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов был задержан 18 февраля в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов.