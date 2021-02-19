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В школы Оша прибыла делегация российских учителей

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- Евгений Денисенко
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В Кыргызстан, в город Ош, отправилась делегация российских учителей. Они прибыли сюда в рамках гуманитарного проекта Министерства просвещения РФ "Российский учитель за рубежом", сообщили в федеральном агентстве "Россотрудничество".

Здесь напомнили, что Кыргызской Республике проект стартовал в 2019-2020 учебном году. Тогда 17 преподавателей русского языка и литературы, математики и учителей начальных классов впервые приехали в Ош. В 2020-2021 году проект продолжил свою работу, и количество его участников увеличилось до 29 человек. Учителя уже в начале учебного года были распределены в средние общеобразовательные школы Оша, но в связи с карантинными мерами вели обучение онлайн, находясь в Российской Федерации.

Однако после улучшения эпидемиологической обстановки в КР появилась возможность продолжать обучение очно, и теперь группа прибыла в Ош.

15 февраля советник Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России, куратор проекта Иван Тараканов и Анастасия Сакаева, специалист по сопровождению проекта встретились с начальником городского управления образования Оша Санталат Аматовой и обсудили необходимые организационные вопросы, возможности дальнейшего взаимодействия.

18 февраля в Российском центре науки и культуры в Оше прошла общая встреча с педагогами. Участвовавший в ней генеральный консул РФ в Оше Роман Свистин подчеркнул, что генконсульство всегда готово оказать необходимую помощь своим гражданам на территории Кыргызстана. Заместитель руководителя представительства "Россотрудничества" в КР Василий Алексеев предложил учителям вместе со своими учениками принимать активное участие в совместных мероприятиях. И выразил готовность поддерживать участников проекта в педагогической и общественной деятельности.

"Отличные результаты работы гуманитарного проекта в Кыргызстане показали необходимость его расширения и увеличения территориального охвата. В связи с этим Минпросвещения России, Министерство образования Кыргызстана и представительство "Россотрудничества" в КР прорабатывают вопрос о направлении в следующем учебном году большой группы российских учителей в северные области республики и город Бишкек", - сообщили в Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству "Россотрудничество".


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URL: https://www.vb.kg/397564
Теги:
образование, Ош, Россия, школа, Россотрудничество, Кыргызстан, учителя
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