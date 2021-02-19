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Весна... Выйти на митинг в поддержку призвали и сторонников Атамбаева

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- Азиз Осмонов
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Если Алкановой можно призывать народ выйти на митинг в поддержку государственного карманника, тогда я призываю выйти на митинг порядочных, законопослушных граждан, чтоб освободили бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщила в соцсетях его соратница, депутат ЖК Ирина Карамушкина.

Она отметила, что Атамбаев не воровал из казны и бюджета, но сидит второй год за призывы остановить беззаконие жээнбековского правления.

- Надоело, что нормальных граждан атакуют то "беспредельщики", то защитники своего "кормильца"! Куда это годится? Куда вы тащите всех нас ? Требуем тогда освободить А.Атамбаева и Ф.Ниязова, пусть так же ходят, доказывают, а не сидят в казематах! - заявила Карамушкина.

Напомним, сегодня, 19 февраля, в Кара-Суу и Бишкеке сторонники бывшего заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова проводят митинги в его поддержку.


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URL: https://www.vb.kg/397569
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, закон, митинг, Кыргызстан
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