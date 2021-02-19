Февраль 2021: Крах "дворцового переворота"

Отъезд председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева для лечения в Германию стал поводом для начала очередной фазы "дворцового переворота" в Кыргызстане. Люди, находившиеся в тени решили, что настал их "звездный час" и пора форсировать события. Однако Ташиев, вернувшись в Бишкек, поставил точку в их планы.

Дело в том, что после президентских выборов 2021 года последовали события, которые несут в себе признаки "тихого дворцового переворота". На поверхность общественной жизни Кыргызстана всплыла "пена" из желающих стать новыми "кошельками".

Каждый человек, а тем более президент, взваливший на свои плечи груз ответственности за судьбу страны и народа, полагается на помощь своих сподвижников. Однако некоторые из них решили, что они должны стать "хозяевами" жизни народа Кыргызстана. Именно такие "деятели" инициировали череду странных кадровых назначений и слияний госорганов, микроменеджмента и череды непонятных "движений".

Странных и непонятных, потому что страна живет ожиданием референдума по новой Конституции. Принятие новой Конституции означает новый состав правительства КР. Значит нынешний состав правительства сможет отработать только до конца апреля. Получается провозглашенная 31-м правительством страны экономия средств так и не состоится, а сокращенные министерские зарплаты – капля в море и существенной экономии не дают.

Не остались в стороне и активные деятели НПО – сектора. Русскоязычная риторика активистов против предыдущего президента Жээнбекова переведена на кыргызский язык и звучит уже против нынешнего главы государства Садыра Жапарова. В первые ряды активистских шеренг выставляют кыргызскоязычных активистов. Действия кандидатов в "кошельки" получают одобрение этих "новых старых митингующих".

Чем чреваты для страны такие действия? Кыргызстанский "европеец", "западник" - лицо, очень далекое от реального носителя американских и европейских идей и более того, абсолютно противоположное ему. Если к нему присоединится "человек с ватманом", на котором каракулями нарисованы денежные потоки, то они в своей массе становятся соучастниками отката от идей становления суверенного и демократичного Кыргызстана.

Как видим, новые "кошельки", в погоне за своим интересом вредят как властям, так и активным горожанам. Такой феномен ранее не отмечался в Кыргызстане, и условно его можно охарактеризовать как "политический "Талибан"" (организация, запрещенная в КР). Тактика схожая, но цель разная. Сходство в использовании любых путей и методов с целью "оседлать распил" государственных и частных финансов. Если в других странах деньги воруют из прибыли государства, то в Кыргызстане из убытков. Поэтому решительные действия по аресту и отстранению от должностей и постов чиновников разного калибра являются наиболее действенными методами недопущения разрушения государства и общества.

В Кыргызстане в 2021 году началась перезагрузка страны. Процесс преобразований государства и общества занимает время. Президент США Франклин Рузвельт как – то сказал: "История человечества развивается по мистическим циклам. Одним поколениям многое дается, с других много спрашивается, нынешнее поколение американцев встречается с судьбой". Нынешнее поколение кыргызстанцев проектирует свою судьбу. В этом заключается коренное отличие ситуации 2021 года от 2005 и 2010 годов. В те годы, в результате "дворцовых переворотов" захватывали власть одни и те же люди. Они всегда были во власти, но стремились играть "первые роли" и получать больше денег. "Посадка" одиозных чиновников является хорошим способом для того чтобы покончить с этой порочной практикой.

В социальных сетях распространяется мнение, что президент Жапаров является прагматиком, действующим по наитию, чуть ли не методом проб и ошибок, а его действия определяются требованиями дня, а не сознательно выбранными идеалами и целями. Так ли это?

Анализ заявлений и практические меры Садыра Жапарова показывают, что чаще всего его действия предваряются аналитическим обоснованием, идущим от требований жизни, а не от теоретических догм какого-либо учения. Президент двигается по преобразовательной тропе вполне осознанно. Еще одной характерной чертой его действий является следование запросам живой практики, а не указаниям каких-либо теоретических авторитетов. В этом действия Жапарова похожи на подходы американского президента Рузвельта, который тоже стал президентом в период наибольшего кризиса в США.

Начиная с первых дней своего президентства, Садыр Жапаров настойчиво говорит кыргызстанцам, что главная задача заключается в том, чтобы освободить нацию от гнета коррупции и кланов. При этом он подчеркивает, что тень не должна быть брошена на бизнес. Наоборот, бизнес должен быть защищен от коррупционных "спрутов". Власть должна быть отнята у четырехсот семей, распоряжающихся половиной богатства страны, у семей, которые с помощью нечестных сделок, сговоров и махинаций беспрерывно отчуждают в свою пользу деньги народа, бизнес народа, труд народа.

Важным мотивом действий президента Жапарова является поворот лицом к "забытому человеку". Фактически это миллионы простых кыргызстанцев: тех, кто не имеет работы и достаточных средств для сносного существования, крыши над головой, без доступа к хорошему образованию и качественной медицине. Эти кыргызстанцы составляют большинство населения страны. Октябрь 2020 года признал, что ответственность за "забытого человека" должна быть полностью возложена на государство и крупных собственников, подчинивших себе правительство и управлявших им в своих эгоистических интересах вплоть до января 2021 года.

Жапаров не боится преодолевать сомнения, использовать смелые эксперименты и выходить за рамки навязанных Кыргызстану теоретических догм. Благодаря поразительной политической интуиции он воспринимает из разных теорий ровно столько, сколько понадобится для реанимации, но не сокрушения кыргызского государства и общества.

Автор: Алишер Назаров