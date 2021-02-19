"В TRENDe": Как в Кыргызстане тушат пожар, тления и народные недовольства

Экологи бьют в колокола. За эти годы с мусорного полигона вблизи Бишкека натёк ядовитый фильтрат и превратился в темное озерцо, травя своими испарениями, не только воздух, но и грунтовые воды.

Если обычный пожар можно потушить водой, то за тушение тления выбросов городские власти пока не берутся.

Надвигающийся "пожар волнений" на приграничье глава ГКНБ Ташиев потушил "водой успокоения". Как Кыргызстан будет отстаивать свои интересы в вопросах демаркации и делимитации границ.

Снова задержан. Подробности задержания Р.Матраимова

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