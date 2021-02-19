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Мэрия Бишкека сделала шажок к экологии, запустив проект "до баков"

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- Мария Стрельцова
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Муниципальное предприятие "Бишкекский санитарный полигон" запустило пилотный проект по сортировке бытовых отходов непосредственно у мусорных контейнеров.

Как сообщили в мэрии столицы, проект "до баков" пока запущен только в Октябрьском районе, реализуется без финансовых затрат из бюджета при поддержке районного акимиата, МТУ, частных компаний и активистов района.

Разделение мусора на пищевые отходы и ТБО подлежащий переработке уменьшит вред, наносимый экологии города, так как некоторые виды мусора разлагаются от 100 до 500 лет, а пищевые отходы, выделяя метан, приводят к самовозгоранию и задымлению на мусорном полигоне.

На данном этапе на мусорные контейнера наклеены специальные наклейки: стекло, бумага, пластик, железо и пищевые отходы, возле баков находятся волонтеры, которые ведут разъяснительные работы с горожанами, сортируют мусор и следят за чистотой площадки.

В результате реализации проекта станет возможно принятие решений по трем направлениях:

1.Социальное – прививание горожанам культуру раздельного сбора, путем приведения городских мусорных площадок в соответствие с международными стандартами; установка видеонаблюдения, освещения и др.

2.Разработка соответствующих нормативно-правовых актов (НПА) с использованием результатов морфологического анализа отходов.

3.Привлечение частных компаний и увеличение доходной части города.


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URL: https://www.vb.kg/397577
Теги:
мусор, экология
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