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Россия продолжит помощь Кыргызстану в рекультивации хвостохранилищ

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- Евгений Денисенко
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Россия и Кыргызстан предусматривают расширить сотрудничество по атомной и смежной тематикам. Об этом шла речь в ходе состоявшейся в Москве министра чрезвычайных ситуаций КР Бообека Ажикеева и заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского.

На встрече, как сообщили в "Росатоме", были подробно обсуждены задачи по объектам в Кыргызстане, возникающие в связи с выходом на основной этап работ в рамках Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". Отмечено, что эти работы будут выполняться согласно установленному графику.

Упомянутая программа была утверждена в апреле 2012 года Межгосударственным советом существовавшего на тот момент Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Были определены государства–участники и размеры их взносов: Россия - 75 процентов, Казахстан - 15, Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов. К реализации важнейшего документа приступили с 1 января 2013 года. В связи с прекращением в последующем деятельности ЕврАзЭС Совет глав правительств стран СНГ в 2014 году решил дальнейшее исполнение программы осуществлять в рамках Содружества.

В качестве пилотных проектов в рамках Межгосударственной целевой программы были выбраны хвостохранилища в районе кыргызстанских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол. Программа реализуется в два этапа. По итогам первого (2013–2016 годы) в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, структура и основные элементы системы обеспечения радиационной безопасности на объектах. Одновременно проводились исследовательские, проектно–изыскательские работы, экспертиза проектов строительно–монтажных работ в госорганах, выполнено рабочее проектирование, произведена оценка рисков, гармонизированы нормативные акты.

В рамках второго этапа, рассчитанного на период до 2024 года, в Кыргызстане планируется проведение всех необходимых рекультивационных, строительно-монтажных работ на выбранных объектах. А также - подготовка национальных кадров для них по управлению соответствующими проектами, разработать и реализовать мероприятия по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу. Во исполнение таких решений в июне 2017 года была подготовлена рабочая документация. И в сентябре того же года заключен государственный контракт с федеральным государственным унитарным предприятием "Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО" (специализированная организация "Росатома"), которое приняло на себя функции генподрядчика.


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URL: https://www.vb.kg/397578
Теги:
Россия, хвостохранилища, Кыргызстан
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