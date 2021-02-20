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"ЛитКыргызстан" призывает сделать "золотую пещеру Иссык-Куля" туробъектом

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- Александр Тузов
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На днях вышел в свет первый в нынешнем году номер журнала "Литературный Кыргызстан".

Главная сенсация номера: вполне официально предлагается сделать раскопки средневекового золота в Курментинском ущелье на северо-восточном побережье Иссык-Куля первостепенным туристическим объектом общегосударственного значения.

Раскопки уже почти 15 лет ведет бишкекский энтузиаст-поисковик Аман Эгембердиев. Сам кладоискатель сообщил VB.KG, что намерен продолжить поиски-раскопки нынешней весной.

- В прошлом году в октябре - декабре работали. В этом году начинаем в апреле, - рассказал Эгембердиев.

Автор открывающей номер "ЛитКыргызстана" новенькой повести "Золото Иссык-Куля"– Виктор Кадыров. Известный всему Бишкеку писатель и издатель, путешественник по миру интересного и загадочного. В его активе многие десятки книг о природе, истории, археологии и этнографии Кыргызстана. И каков вывод мэтра?

Его лирические герои наперебой резюмируют друг другу следующее.

Неважно, найдет Аман клад или нет. Скорее всего, не найдет. Главное – это то, что он уже нашел пещеру. Здесь есть легенда, есть остатки шурфа бериевских эмгэбэшников, которые рыли-искали древнее золото в начале 1950-х.

Есть что показывать и рассказывать туристам. Аман создал новый туристический продукт, который будет приносить стране деньги. Это и есть то сокровище, которое искал Аман. Руками сие сокровище не возьмешь, а пользу оно несомненную государству принесет. Причем не единовременную, а на многие годы и века.

На Иссык-Куле таких мест не так уж много. Молодец все-таки Аман, что пещеру нашел.

- Конечно, молодец, но если бы еще и сокровища нашел, тогда бы вообще прекрасно было. Не забывайте, Аман квартиру продал ради своей идеи помочь государству. Если бы в Кыргызстане все так думали и и поступали, как Аман, горя бы не знали, - говорит один из кадыровских героев-спелеологов.

С ним спорит другой спелеолог:

- А может быть, Аман и ради себя старается. Награждение в случае находки ему все-таки причитается. Хотя рассчитывать, что кто-то ему заплатит – абсурд. Не так давно академик Плоских нашел золотой слиточек весом тридцать граммов, а никто ему ни тыйына не выплатил, - возмущается спелеолог-археолог.

На недавней презентации первого номера журнала "Литературный Кыргызстан" кандидат исторических наук, член Национального союза писателей КР Александр Камышев сказал:

- Проделав невероятно гигантский объем земляных работ, Аман Эгембердиев вскрыл пещеру и расчистил ее. Хотя сокровища не найдены, открыт очередной объект для посещения туристов. Красотой пещера не балует, зато увлекательная легенда, о связанных с ней несметных сокровищах, несомненно, завораживает. А вдруг они все еще лежат где-то рядом и ждут своих счастливчиков? – задается вопросом историк, археолог и эксперт-антиквар Александр Камышев.


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URL: https://www.vb.kg/397580
Теги:
Иссык-Кульская область, книги, туризм, археология
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