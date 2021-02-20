В Москве обсудили вопросы поставки вакцины "Спутник V" в Кыргызстан

С 18 февраля министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 февраля в Москве состоялась встреча министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыра Бейшеналиева с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

В ходе встречи министры двух стран обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, а также вопросы поставки в Кыргызстан российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", вопросы улучшения материально-технической базы системы здравоохранения республики, подготовки и повышения квалификации медицинских работников Кыргызской Республики.

А также, Российская сторона рассмотрит возможность предоставления технической помощи в строительстве быстровозводимой модульной медицинской клиники в рамках поддержки по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил российскую сторону за оказываемую всестороннюю поддержку Кыргызстану в борьбе с пандемией COVID-19.