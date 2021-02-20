США готовы помочь Кыргызстану в выявлении похищенных Матраимовым активов

США приветствуют расследование и задержание Райымбека Матраимова. Об этом заявляет посольство США в КР.

"США приветствуют расследование и задержание Райымбека Матраимова по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов. Мы готовы работать с правоохранительными органами Кыргызстана по выявлению похищенных активов и, в случае подтверждения, их возврату кыргызскому народу", - сообщается на официальном аккаунте диппредставительства в Twitter.

Напомним, Райымбек Матраимов был задержан 18 февраля по обвинению в легализации (отмывании) преступных доходов. Пока он находится в ИВС, суд должен определить меру пресечения в отношении него.

Ранее, 9 декабря 2020 года, власти США внесли бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы КР Райымбека Матраимова в список Магнитского. Причиной санкций стало "участие в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее 700 миллионов долларов США".