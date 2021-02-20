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Министр обороны США пообещал Украине помочь с "российской агрессией"

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Министр обороны США Ллойд Остин пообещал украинскому коллеге Андрею Тарану помощь в борьбе с "российской агрессией". Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Пентагон.

"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он подтвердил приверженность США выстраиванию потенциала украинских сил для более эффективной защиты против российской агрессии", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны США указал Тарану на необходимость реформ в вооруженных силах.

"Министр Таран выразил благодарность за продолжающуюся поддержку США и подчеркнул приверженность трансформации оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Ранее в Пентагоне заявили, что Россия угрожает всем членам НАТО, в том числе США. По мнению американских военных, Кремль использует военную силу для достижения своих целей, подрывает международный порядок и "сеет хаос и сомнения", и Вашингтон намерен заставить Москву ответить за свои "безрассудство и агрессию".

Источник: gazeta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397590
Теги:
США, Украина
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