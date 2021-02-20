Сторонники Матраимова митингуют у суда - ему избирают меру пресечения

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников Райымбека Матраимова. Самого экс-замглавы таможенной службы КР уже доставили под конвоем на процесс по избранию меры пресечения.

На месте собралось несколько десятков человек, в основном это молодые парни. Митингующие требуют отпустить Райымбека Матраимова из-под стражи. "Курирует" митинг журналистка Эльнура Алканова.

Напомним, 18 февраля Райымбек Матраимов был задержан по обвинению в легализации (отмыванию) преступных доходов. Сегодня суд должен избрать ему меру пресечения.