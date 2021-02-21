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Артем Новиков: МЧС будет переведено в режим повышенной готовности

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- Оксана Гут
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В связи с возрастанием вероятности возникновения различных природных катаклизмов – селей, оползней, наводнений, подтоплений, необходимо перевести работников МЧС в режим повышенной готовности. Об этом сказал первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе онлайн совещания по предупреждению природных чрезвычайных ситуаций в весенне-летний период.

Представители Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики доложились об исполнении поручений по анализу готовности регионов к предупреждению и ликвидации последствий природных чрезвычайных ситуаций.

На сегодняшний день ситуация стабильная. На постоянной основе проводится мониторинг и контроль потенциально опасных участков, где возможен сход оползней, селевых потоков, паводков.

"Важно провести все необходимые превентивные меры для обеспечения безопасности здоровья и жизни наших граждан. Министерство чрезвычайных ситуаций и аппараты полномочных представительств в регионах должны быть готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом подготовки временного жилья и всего необходимого для населения. Кроме того, должна оперативно работать система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, чтобы население было своевременно информировано", - сказал он.

Первый вице-премьер-министр поручил Министерству чрезвычайных ситуаций осуществлять регулярный мониторинг участков, подверженных селевым и другим склоновым процессам.

Полномочным представительствам Правительства в областях и Министерству чрезвычайных ситуаций поручено принять меры по заблаговременному проведению берегоукрепительных работ, работ по очистке селеотводных каналов и арычной сети.

Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций совместно с Министерством сельского, водного хозяйства и развития регионов поручено привести в готовность ирригационные системы до 10 апреля текущего года.

С учетом предстоящего снижения температуры воздуха в ряде областей страны, Министерству сельского, водного хозяйства и развития регионов поручено провести анализ возможного влияния заморозков на ход весенне-полевых работ и проработать превентивные меры в целях недопущения потери урожая и понесения убытков.


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URL: https://www.vb.kg/397599
Теги:
МЧС, правительство, Кыргызстан, Артем Новиков
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