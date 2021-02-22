21 февраля - Международный день родного языка

Сегодня, 21 февраля, в мире отмечается Международный день родного языка. Идея его отметить возникла по инициативе Бангладеш. Он был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и соблюдается во всем мире с 2000 года.

ЮНЕСКО верит в важность культурного и языкового разнообразия для устойчивого развития общества. В рамках своего мандата по обеспечению мира он работает над сохранением различий в культурах и языках, которые способствуют терпимости и уважению к другим.

- Языковое разнообразие находится под угрозой по мере исчезновения все большего числа языков. Во всем мире 40 процентов населения не имеют доступа к образованию на языке, который они говорят или понимают. Тем не менее в многоязычном образовании на основе родного языка наблюдается прогресс, с растущим пониманием его важности, особенно в дошкольном возрасте, и с большей приверженностью его развитию в общественной жизни. Многоязычные и многокультурные общества существуют благодаря своим языкам, которые передают и сохраняют традиционные знания и культуру устойчивым образом, - отмечается в документе ООН.