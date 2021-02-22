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Когда в Кыргызстане потеплеет? Прогноз погоды на 22-28 февраля

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане на большей части территории дождь и снег. Прогноз погоды от Кыргызгидромет на 22-26 февраля.

по Чуйской, Таласской областям

22 февраля ночью на большей части территории, днем ​​на большей части территории Чуйской области, в отдельных районах Таласской дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В отдельных районах ожидается туман. 23 февраля отдельными дождями, снегом, в предгорных и горных районах снега. 23 февраля днем ​​и 24 февраля ночью на большей части территории Таласской области, в отдельных районах Чуйской области, временными дождями, снегом, в предгорных и горных районах, в отдельных районах Чуйской области осадки интенсивные.

24 февраля днем ​​на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 25 февраля на большей части территории снег, ночью в отдельных районах Чуйской области осадки интенсивные.

26 февраля в отдельных частях Чуйской области без осадков. Днем в горных районах Чуйской области снег, в зоне земледелия Чуйской области и в Таласской области без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 февраля днем ​​и 24-25 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городу Бишкек

22 февраля временами дождь, снег. 23 февраля и 24 февраля без осадков. 24 февраля днем ​​дождь, снег. 25 февраля временами снег. 26 февраля без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 24 февраля днем ​​и 25 февраля ночью с усилением до 14 м/с.

по Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям

22 февраля на большей части территории дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. 23 февраля ночью на большей части территории Жалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской, Баткенской области, дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

23 февраля днем ​​и 24 февраля на большей части территории временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, 23 февраля днем ​​и 24 февраля ночью в отдельных районах ожидаются интенсивные осадки. 25 февраля на большей части территории временами снег, ночью в отдельных районах осадки интенсивные. 26 февраля ночью на большей части территории Жалал-Абадской области, в отдельных районах Ошской области снег, в Баткенской области без осадков. Днем в отдельных районах Ошской, Жалал-Абадской области снег, в Баткенской области без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м / с, 23 февраля днем ​​и 24-25 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по Иссык-Кульской области

22 февраля ночью на большей части территории, днем ​​в отдельных районах снег. 23-24 февраля и 25 февраля ночью в отдельных районах снег. 25 февраля днем ​​и 26 февраля ночью на большей части территории временами снег. 26 февраля днем ​​в отдельных снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 февраля днем ​​и 24-25 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

по городам Каракол и Чолпон-Ата

22 февраля временами дождь, снег. 23 февраля в городе Чолпон-Ата возможен дождь, снег, в городе Каракол без осадков. 24 февраля без осадков. 25 февраля и 26 февраля ночью временами снег. 26 февраля днем ​​без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, 24-25 февраля с усилением до 15-20 м/с.

по Нарынской области

22 февраля на большей части территории временами снег. 23 февраля в отдельных случаях снег. 23 февраля днем ​​и 24-25 февраля на большей части территории временами снег. 26 февраля в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 23 февраля днем ​​и 24-25 февраля в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 27-28 февраля

27 февраля в отдельных районах снег. 28 февраля в отдельных частях Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской области снега, в Чуйской, Таласской области без осадков. Днем в отдельных районах Баткенской области, по остальной территории без осадков. Небольшое повышение температуры воздуха


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Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан, снег
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