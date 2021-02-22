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Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию

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- Оксана Гут
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Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим, Гульнара-Клара Самат является действующим депутатом Жогорку Кенеша. Она прошла в парламент по спискам партии "Ата Мекен". Однако, в январе она была исключена из фракции "за потерю связи с фракцией и партией".


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URL: https://www.vb.kg/397609
Теги:
МИД, назначение, посольство, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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