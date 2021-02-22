Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена послом в Россию

Депутат Жогорку Кенеша Гульнара-Клара Самат назначена чрезвычайным и полномочным Послом Кыргызстана в России. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Гульнара-Клара Самат назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отметим, Гульнара-Клара Самат является действующим депутатом Жогорку Кенеша. Она прошла в парламент по спискам партии "Ата Мекен". Однако, в январе она была исключена из фракции "за потерю связи с фракцией и партией".