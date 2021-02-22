На Иссык-Куле местный житель незаконно хранил дома снайперскую винтовку

В ходе месячника "Арсенал" на Иссык-Куле изъято свыше 100 незаконно хранящегося огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В УВД Иссык-Кульской области в онлайн-режиме были подведены итоги месячника комплексной операции "Арсенел", которая прошла с 19 января по 19 февраля текущего года. Основная цель проведенного мероприятия была направлена на выявление и изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств, а также пресечение правонарушений, связанных с оборотом гражданского служебного и боевого оружия.

В ходе месячника были задействованы свыше 700 сотрудников милиции и около 150 общественных активистов. Были обследованы 23 разрешительные системы, проверены свыше 3-х тысяч охотников любителей, владельцы газово-травматических и наградных оружий.

В итоге предпринятых мер было изъято 110 незаконно хранящегося огнестрельного оружия, был составлен 451 протокол в соответствии с Кодексом о нарушениях за нарушение сроков регистрации и условий хранения огнестрельного оружия. По результатам проверки был наложен штраф в размере 51 тысяч сомов.

По словам заместителя начальника УВД Иссык-Кульской области Акылбека Бекишева, в ходе проведения месячника сотрудникам милиции поступила оперативная информация о том, что на территории Джети-Огузского района мужчина по имени Маку в доме незаконно хранит снайперскую винтовку. По данной информации были осуществлены розыскные мероприятия, и была установлена личность нарушителя. Им оказался 43-летний житель села Саруу А.М., у которого при санкционированном обыске на чердаке дома было обнаружено и изъято нарезное огнестрельное оружие "Тигр" с оптическим прицелом.

Данный факт было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Джети-Огузского района, и в соответствии со ст. 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) уголовного кодекса начато досудебное производство. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

"В ходе месячника, основной упор в работе милиции был направлен на разъяснительные работы по добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. В результате около 100 граждан добровольно сдали незарегистрированные огнестрельные оружия, которые остались им от родителей или родственников. После проведения соответствующих экспертиз, если данное оружие не будут фигурировать в различных правонарушениях, то оно будет вновь зарегистрировано теми лицами, которые добровольно их сдали", - заключил Акылбек Бекишев.

В ходе месячника также было раскрыто 61 ранее совершенное преступление, задержаны 4 преступника находящиеся в розыске, выявлено 12 фактов наркопреступлений.