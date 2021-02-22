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Из России стали отправлять меньше денег за рубеж

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Объем денежных переводов из России в другие страны достиг своего минимума за последние годы. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Однако тенденция снижения денежных переводов началась не в 2020 году, а раньше – еще в 2019-м. Так, максимальный объем денег граждане перевели в 2018 году – 9,5 млрд долларов, но уже годом позже показатели скатились до уровня 2016 года – 7,5 млрд долларов. В 2020 году, когда экономическая деятельность была полностью остановлена на несколько недель, тысячи мигрантов остались без работы и были вынуждены уехать, показатели лишь немного отличались от статистики прошлого года. В прошлом году люди перевели за рубеж 7,4 млрд долларов.

Основными странами-получателями денежных средств уже много лет остаются государства, которые входят в СНГ.

Источник: media-mig.ru


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URL: https://www.vb.kg/397616
Теги:
банковский сектор, миграция, Россия
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