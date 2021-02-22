В Баткенской области митинг. Требуют освободить задержанных в РТ кыргызов

Сегодня местные жители Баткенской области вышли на митинг с требованием освободить задержанных ГКНБ Таджикистана кыргызстанцев.

По их словам, с момента их задержания прошла неделя.

С митингующими встретился полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

Напомним, 16 февраля ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев. Они поехали в РТ на скотный рынок. Но их якобы задержали за нарушение миграционного законодательства. Трое - уроженцы Кадамджайского района, двое - Баткенского.