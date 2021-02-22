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Партия "Мекенчил" отказалась от участия в выборах. Какая партия ее заменит?

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- Екатерина Улитина
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Партия "Мекенчил" отказалась от участия на ближайших выборах в местные кенеши. Об этом сообщила член партии Адинай Марипова.

- "Мекенчил" не будет баллотироваться на выборах 11 апреля, - заявила она.

Однако в выборах может принять участие новое политическое образование - партия "Ата-Журтум Кыргызстан". Адинай Марипова подчеркнула, что данная партия не имеет отношения к партии "Ата-Журт", в которой ранее состояли президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Согласно данным Министерства юстиции "Ата-Журтум Кыргызстан" была зарегистрирована 19 февраля. В Документах Минюста руководителем партии является Эркебаев Шукурбек Мамазакирович. В 2017 году Шукурбек Эркебаев был зарегистрирован в качестве представителя Камчыбека Ташиева, который баллотировался на президентских выборах. В 2020 году его имя встречается в списке партии "Мекенчил" под номером 71.

Кроме него в партии в качестве соучредителей зарегистрированы Эркебаев Шукурбек Мамазакирович, Термечикова Майрамкан Абазовна, Догдурбеков Айбек Догдурбекович, Таалайбек кызы Мираида, Мирланбек Калыков, человек с таким именем баллотировался в Жогорку Кенеша на выборах в октябре 2020 года от партии "Бир Бол". Ранее он был прокурором Баткенской области. Также учредителями партии значатся Шукурбек уулу Баяман, Термечикова Женишгул Абазовна, Мамазакиров Темирлан Шукурбекович, Султанбек уулу Семетей и Абаз кызы Алтынай.

Офис партии находится в Бишкеке на улице Ахунбаева, 186. По адресу находится жилой комплекс, построенный в 2016 году компанией "Ихлас".


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URL: https://www.vb.kg/397622
Теги:
выборы, партии, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров
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