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На мусорной свалке орудуют диверсанты, считают в мэрии Бишкека (видео)

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- Мария Стрельцова
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Глава МП "Бишкекский санитарный полигон" Адиль Назаров, больше известный как Адиль Кыргыз, на своей странице в Фейсбуке опубликовал видео. Он сообщил, что на полигоне устраиваются специальные поджоги.

"Свалку специально поджигают, мы столкнулись с диверсией. Мы разберемся с диверсантами", - пишет Назаров. Он так же прикрепил документ, где консультанты пишут о причинах возгорания. По мнению Назарова, кто-то пытается дискредитировать работу мэрии, пообещав на территории полигона установить будку, круглосуточное освещение и охрану.

Один из пользователей Аким Марат Уулу, комментируя это видео, отметил, что свалка горит не потому что её подожгли, а потому нарушили технологические норм при строительстве. Мусор, он гниёт, и за счёт этого повышается температура, которая и становиться причиной тления и дыма, пишет пользователь.

Напомним, 19 февраля кыргызстанский фотожурналист, экоактивист Влад Ушаков опубликовал на своей странице в Фейсбуке фотографию, снятую вблизи муниципальной свалки. "Темное озерцо в кадре - ядовитый фильтрат, который, за эти годы натёк с муниципальной помойки и травит своими испарениями, не только воздух, но и грунтовые воды", - написал Ушаков.


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URL: https://www.vb.kg/397630
Теги:
мэрия, экология
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