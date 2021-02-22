КР и РФ наметили график политических и культурных мероприятий на этот год

Ключевые вопросы двусторонней, международной и региональной повестки дня стали темой межмидовских кыргызско-российских консультаций, которые прошли в Москве. Они прошли на уровне первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Нурана Ниязалиева и заместителя министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Как сообщили в посольстве КР в РФ, в ходе консультаций был подтвержден обоюдный настрой на углубление кыргызско-российского стратегического партнерства и союзничества. Стороны отметили значимость контактов на высшем уровне, которые способствуют укреплению межгосударственных связей. В данном контексте детально рассмотрены и вопросы предстоящего первого зарубежного визита президента КР Садыра Жапарова в РФ.

Кроме того, речь шла о развитии сотрудничества в экономической сфере, о расширении торгово-экономических и инвестиционных связей, создании благоприятных условий для взаимной торговли, о реализации совместных проектов в области сельского хозяйства, энергетики, недропользования и промышленной кооперации.

Собеседники уделили внимание совместным действиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, преодолению ее последствий для двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, туристической, культурно-гуманитарной, научно-образовательной, других отраслях. А также - вопросам поставки в Кыргызстан российской вакцины "Спутник V".

Подтвержден настрой на расширение договорно-правовой базы сотрудничества по широкому спектру вопросов. И выражена обоюдная готовность продолжать конструктивное взаимодействие в форматах ООН, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, на других многосторонних площадках.

Намечен график политических и культурных мероприятий на текущий год, в том числе, в рамках Перекрестного Года КР в РФ и РФ в КР. Таковым был объявлен 2020 год, однако пандемия коронавируса помешала проведению многих намеченных мероприятий. И теперь предусматривается возможность перенесения их на предстоящие месяцы.

В завершение консультаций стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества между обеими странами, тесного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией по различным направлениям.