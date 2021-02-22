Медицинские вузы Кыргызстана отныне не входят в черный список Пакистана

В рамках рабочего визита в Пакистан министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев встретился с президентом Медицинской комиссии Пакистана Аршадом Таки.

Как сообщает пресс-служба министерства, в результате переговоров был решен вопрос вокруг медицинских вузов Кыргызстана.

Медицинские вузы в Кыргызстане включены в списки A, B и C Медицинской комиссии Пакистана.

Граждане Пакистана, закончившие вузы из вышеуказанного списка, будут иметь беспрепятственный доступ к экзаменам Медицинской комиссии.

Пояснения к спискам:

• A - международные, независимо аккредитованные учебные заведения;

• B – учебные заведения, прошедшие независимую аккредитацию, но не прошедшие международную аккредитацию;

• C - неаккредитованные и новые медицинские учебные заведения.

Медицинские учебные заведения, которые недавно открылись, по требования министра будут внесены в отдельный список. Граждане Пакистана могут беспрепятственно подавать на все учебные заведения, указанные в вышеперечисленных списках. При этом вопросы, возникающие между двумя сторонами из-за различий в учебной программе, были решены комплексно, в соответствии с требованиями Министерства образования и науки КР.

Во время своего визита в Пакистан Алмазбек Бейшеналиев встретился с председателем Комиссии по высшему образованию Тариком Банури. Стороны договорились о создании Кыргызско-пакистанского научного фонда.

Также Алмазбек Бейшеналиев и Министр федерального и профессионального образования Шафкат Мехмуд договорились содействовать академической мобильности между университетами Кыргызстана и Пакистана. В ходе встречи стороны также договорились обменяться опытом в сфере образования.

Планируется обмен опытом с пакистанской стороной по разработке государственных стандартов профессионального образования. Кыргызстан поделится с Пакистаном своим опытом в онлайн-образовании.

Министр Бейшеналиев также встретился с министром здравоохранения Пакистана Файсалом Султаном и поговорил о пакистанских студентах, обучающихся в Кыргызстане.