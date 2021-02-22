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В кыргызской диаспоре призвали помочь соотечественникам в вузах РФ

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- Евгений Денисенко
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О проблемах полноценного обучения молодых кыргызстанцев в вузах РФ вновь напомнили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области. Такие трудности, отмечают в КС, были обусловлены пандемией и до сих до конца не преодолены.

"Некоторые юноши и девушки из Кыргызстана, занимающиеся в российских университетах, были вынуждены во время летних каникул отправиться на родину. Но затем у них возникли сложности с возвращением в Россию из-за ограничений на въезд для иностранных граждан, дороговизны авиабилетов, по другим объективным причинам. Когда российские вузы переходили на дистанционное обучение, это позволяло продолжать учебу и находящимся в Кыргызстане студентам. Хотя в отличие от сверстников в городах, где имеются необходимые коммуникационные возможности, сельчанам приходилось сложнее из-за перебоев с интернетом. С недавних пор российские вузы вновь возвращаются к очному обучению. И как же быть теперь их однокурсниками в Кыргызстане?" – говорит председатель Координационного совета Раимкул Аттокуров.

По его словам, о ситуации со студентами-кыргызстанцами посольством КР в РФ, общественными организациями диаспоры не единожды информировались заинтересованные госструктуры в обеих странах. В минувшем году даже шла речь о возможности организации для таких ребят специального авиарейса, но это так и осталось благим пожеланием. Чиновники не отказывают в содействии, однако реальных подвижек пока нет. "Кыргызстан является членом Евразийского экономического союза, и, думается, студенты из этой республики могут пользоваться равными с молодежью из стран ЕАЭС правами при получении высшего образования в России," – считает Аттокуров.

"Знаем, что обращения по данному поводу поступают в адрес обеих сторонам и от молодежи в самом Кыргызстане. Понимаем необходимость профилактических мер российского Минздрава, Роспотребнадзора, других ведомств в связи с пресечением распространения коронавируса. Но, надеемся, что и проблемы зарубежных студентов в России не будут уходить из повестки дня ее властей", - отмечает глава КС.

Он рассказал и о важности решения других вопросов, связанных со студентами-кыргызстанцами в вузах России. И сообщил, что свои предложения по этому поводу, как, впрочем, и по многим другим темам, актуальным для граждан КР в РФ, в диаспоре надеются донести до президента Садыра Жапарова во время его грядущего визита в Россию.


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URL: https://www.vb.kg/397637
Теги:
Россия, диаспора, Кыргызстан
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