Марипов поздравил работников геодезии и картографии с профпраздником

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов поздравил работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии с профессиональным праздником с профессиональным праздником.

Текст поздравления:

Уважаемые работники землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии!

От имени Правительства Кыргызской Республики и от себя поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Система управления земельными ресурсами играет значительную роль в экономическом развитии нашей страны.

Повышается потребность в цифровых картах и данных о земле и недвижимости в различных сферах государственного управления, в том числе в планировании территориального развития регионов, а также в сельском хозяйстве, при осуществлении мероприятий по охране окружающей среды и предотвращению чрезвычайных ситуаций, поддержке инфраструктурных проектов.

Современная и актуальная информация о землепользовании, предоставление качественных электронных услуг - важные условия для достижения устойчивого развития данной отрасли.

Система землеустройства и создаваемые на ее основе базы геоданных являются одними из основных баз для внедрения электронного правительства.

В настоящее время стратегически приоритетным является создание современной, надежной системы управления земельными ресурсами и национальной инфраструктуры пространственных данных.

Надеемся, что благодаря проницательным советам ветеранов отрасли будут предприняты решительные шаги в продвижении передовых информационных и геоинформационных технологий.

Желаю вам новых профессиональных достижений!