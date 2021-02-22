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Глава Минобороны КР: Теперь управление в армии стало приходить в порядок

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- Светлана Лаптева
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Министр обороны КР, ветеран войны в Афганистане, участник баткенских событий, генерал-майор Омуралиев Таалайбек Барыктабасович убежден, что Вооруженные Силы Кыргызской Республики должны соответствовать требованиям своего времени.

По его словам, армия обязана постоянно реформироваться, обеспечиваться современным высокотехническим оборудованием и снаряжением, чтобы выполнять поставленные перед ней задачи и реагировать на вызовы и угрозы. И при этом важно понимать, что Кыргызстан страна маленькая, горная, и надо эффективно использовать силы и средства, не забывая, что армия часть народа.

- Министерство это стратегический орган, где принимаются решения, а генштабы реализуют эти решения, а мы получается впрягли телегу впереди лошади. Теперь все привели в порядок, узаконили все в соответствие с Конституцией и разумным подходом. А так у нас в некоторых случаях и принцип единоначалия в армии не соблюдался. Трудно было разобраться. кто кому подчиняется, кто должен что-то выполнять. Из-за воссоздания Минобороны никто не будет уволен, все структуры будут реформированы для более целевого использования. Создаются подразделения для быстрого реагирования на угрозы. Также хотим предложить создание отдельного департамента для тылового обеспечения, - сказал он.

Для военнослужащих самый актуальный вопрос – квартирный. В этом направлении какая работа ведется?

- В этом году сдается более 300 квартир для военнослужащих, это хорошо, но пока этого недостаточно для того, чтобы обеспечить все семьи жильем. Будем думать, как это сделать. Думать надо и о социальной защищенности военнослужащих и тех кто проходит срочную и офицеров и тех кто отслужил, и тех кто получил ранения.

И нельзя забывать о ветеранах вооруженных Сил, афганцах. Также как нельзя забывать и о погибших. Когда был на памятнике погибшим в Афганистане в парке "Ататюрк" в Бишкеке 15 февраля поразился плачевному состоянию комплекса. Стыдно! Мы решили посмотреть состояние всех комплексов. Со временем доложим о том, что сделано. Подумаем и о статусе баткенцев, сейчас идет работа над документами. Надо признать баткенцев участниками боевых действий. Для этого есть все основания.

Как обстоят дела по работе с молодежью?

- Готовится новая концепция военно-патриотического воспитания молодежи в Кыргызстане, есть планы о создании у нас своих кыргызстанцих юннармецев, о проведении прототипа "Зарницы", чтобы у молодежи формировалось уважительное отношение к защите Родины, дух защитника. В Кыргызстане и так велик дух патриотизма, поэтому многие ходят и в армии служить. Сейчас например, служит мой племянник.

Думаем, возможно, надо как-то продумать льготы для военнослужащих и семей срочной службы, чтобы они возможно получали какие-то льготы при поступлении в вузы, или их семьи могли обеспечиваться продуктами, ведь ребята отдают целый год жизни Родине, государству.

Мечтали ли вы посвятить свою жизнь армии?

- Я считайте с рождения мечтал стать военным, считаю себя счастливым человеком. С женой недавно считали из 25 лет службы мы 22 раза переезжали. Но это мой выбор.

Какой хотите видеть армию Кыргызстана?

- Чтобы адекватно могла ответить на все угрозы если придется, а канун праздника всем защитникам Отечества по-человечески желаю здоровья, семейного благополучия, и чтобы нам не пришлось применять оружие в реальных условиях.

Более полное интервью министра обороны КР Таалайбека Омуралиева смотрите ниже:


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URL: https://www.vb.kg/397639
Теги:
Министерство обороны, Таалайбек Омуралиев, Кыргызстан
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