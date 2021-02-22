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Эксперт РФ: Жапарову нужно строить президентскую модель по примеру РФ и РБ

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- Виктория Гунгер
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Если Садыр Жапаров выберет курс на построение двустороннего союза с Россией - повышаются шансы не только удержать власть, но и выйти на подобие проекта будущего. Об этом заявил российский эксперт-политолог Семен Уралов.

По его словам, президентскую республику можно построить только опираясь на схожие модели.

- Не стоит выдумывать велосипед - проще взять интеграционную модель Союзного государства РФ-РБ и применить к реалиям Киргизии. Договорная и концептуальная база уже есть, остаётся лишь адаптировать к национальному законодательству, - подчеркнул Уралов.

Напомним, 24-25 февраля состоится визит Садыра Жапарова в Россию. Стороны обсудят двустороннее сотрудничества и экономические проекты. Это первый зарубежный визит Жапарова в качестве главы КР.


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URL: https://www.vb.kg/397642
Теги:
Беларусь, Россия, Кыргызстан, политика, кыргызско-российское сотрудничество, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко
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