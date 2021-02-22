Эксперт РФ: Жапарову нужно строить президентскую модель по примеру РФ и РБ

Если Садыр Жапаров выберет курс на построение двустороннего союза с Россией - повышаются шансы не только удержать власть, но и выйти на подобие проекта будущего. Об этом заявил российский эксперт-политолог Семен Уралов.

По его словам, президентскую республику можно построить только опираясь на схожие модели.

- Не стоит выдумывать велосипед - проще взять интеграционную модель Союзного государства РФ-РБ и применить к реалиям Киргизии. Договорная и концептуальная база уже есть, остаётся лишь адаптировать к национальному законодательству, - подчеркнул Уралов.

Напомним, 24-25 февраля состоится визит Садыра Жапарова в Россию. Стороны обсудят двустороннее сотрудничества и экономические проекты. Это первый зарубежный визит Жапарова в качестве главы КР.