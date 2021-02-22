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Как в Токтогуле бригады пробиваются сквозь снег к месту обрыва электролинии

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- Мария Стрельцова
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Обыкновенными героями назвала пресс-секретарь ОАО "Электрические станции" Тагжана Айдаралиева сотрудников отдела обслуживания высоковольтного оборудования ОАО "Жалалабатэлектро" Токтогульского района.

21 февраля из-за сильного снегопада отключили электричество в селе Сары-Камыш Токтогульского района. В настоящее время дорога через Толук закрыта, поэтому энергетики проводят проверки на лошадях.

Два электрика на лошадях направились из Толука в Сары-Камыш, а две бригады проверяют линии электропередач.

"Снег такой, что ни машиной, ни на лошадях не пробраться. Но пробраться к месту надо. На видео мы видим, как две бригады пробиваются сквозь снег к месту обрыва линии. Мокрый снег очень тяжёлый, при налипании на провода, линии обрываются под его тяжестью", - отмечает Айдаралиева.

Подстанция обеспечивает электроэнергией Сары-Камыш и 3 села Джумгальского района Нарынской области.

Отметим, что через гору проходит 73 км ЛЭП. Дороги в этих селах из-за затрудненного движения закрыты с ноября. Всего в этих селах 270 абонентов.


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URL: https://www.vb.kg/397647
Теги:
Токтогульский район, Электрические станции
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