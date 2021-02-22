Сапар Исаков дал о себе знать в соцсетях. Написал где он находится

Бывший премьер-министр, который исчез из страны после октябрьских событий, впервые за долгое время дал о себе знать в социальных сетях. На странице в facebook и instagram на страницах "Сапар Исаков" и "sapar_isakovofficial" появились новые записи.

"Дорогие кыргызстанцы! Рано или поздно справедливость восторжествует и правда выйдет наружу", - говорится в постах.

В публикациях отмечено возможное местонахождение бывшего премьер-министр "Москва. Кремль".

Отметим, данные аккаунты в соцсетях могут действительно принадлежать Сапару Исакову, либо быть созданными другими людьми под его именем. Так, первая запись в аккаунте в Инстаграм появилась лишь сутки назад, там всего 23 подписчика. В Facebook у Сапара Исакова первая запись появилась тоже сегодня. В посте дан комментарий об аресте бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Напомним, Сапар Исаков проходит обвиняемым по делам о коррупции при модернизации ТЭЦ и реконструкции исторического музея. Он находился под стражей в СИЗО ГКНБ, но вышел на свободу в ночь захвата Белого дома с 5 на 6 октября. Позже власти призвали всех подследственных, вышедших на свободу, явиться в правоохранительные органы, но Сапар Исаков так и не вернулся в СИЗО ГКНБ. Вскоре появилась информация, что он покинул страну и находится в Европе. Его местонахождение было неизвестно. Тем временем Верховный суд в декабре отменил обвинительный приговор по делу о модернизации ТЭЦ, отправив его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.