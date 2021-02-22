Погода
$ 84.44 - 84.76
€ 101.95 - 102.77

Сапар Исаков дал о себе знать в соцсетях. Написал где он находится

627  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший премьер-министр, который исчез из страны после октябрьских событий, впервые за долгое время дал о себе знать в социальных сетях. На странице в facebook и instagram на страницах "Сапар Исаков" и "sapar_isakovofficial" появились новые записи.

"Дорогие кыргызстанцы! Рано или поздно справедливость восторжествует и правда выйдет наружу", - говорится в постах.

В публикациях отмечено возможное местонахождение бывшего премьер-министр "Москва. Кремль".

Отметим, данные аккаунты в соцсетях могут действительно принадлежать Сапару Исакову, либо быть созданными другими людьми под его именем. Так, первая запись в аккаунте в Инстаграм появилась лишь сутки назад, там всего 23 подписчика. В Facebook у Сапара Исакова первая запись появилась тоже сегодня. В посте дан комментарий об аресте бывшего зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова.

Напомним, Сапар Исаков проходит обвиняемым по делам о коррупции при модернизации ТЭЦ и реконструкции исторического музея. Он находился под стражей в СИЗО ГКНБ, но вышел на свободу в ночь захвата Белого дома с 5 на 6 октября. Позже власти призвали всех подследственных, вышедших на свободу, явиться в правоохранительные органы, но Сапар Исаков так и не вернулся в СИЗО ГКНБ. Вскоре появилась информация, что он покинул страну и находится в Европе. Его местонахождение было неизвестно. Тем временем Верховный суд в декабре отменил обвинительный приговор по делу о модернизации ТЭЦ, отправив его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397649
Теги:
Сапар Исаков, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  