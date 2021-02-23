Он вам уже не Райым–миллион!

Суд поставил точку в деле о коррупции на таможне. Райымбек Матраимов признался, оштрафован и теперь вполне может претендовать на звание честного гражданина. Теперь ни одно СМИ не осмеливается звать его Райымом–миллионом, как это было раньше.На прошлой неделе Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел дело экс–зампредседателя Государственной таможенной службы (ГТС), обвинявшегося в создании коррупционных схем на таможне. Бывший чиновник признал свою вину, заплатил штраф и вышел на свободу.

Вердикт вынесен

Райымбек Матраимов был задержан в рамках дела о расследовании коррупционных схем в органах таможни еще в октябре. Однако в тот же день суд отпустил его под подписку о невыезде.

Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) пояснил, что задержанный выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 миллиардов сомов. И до конца 2020 года он внес 1 миллиард 400 миллионов сомов наличными, а 600 миллионов сомов было обращено в доход государства через недвижимое имущество в виде одного торгового центра и девяти квартир.

Поскольку Матраимов уже выплатил государству 2 миллиарда сомов, обвинение попросило приговорить его к штрафу в 260 тысяч сомов.

- В связи с тем, что Райымбек Матраимов дал показания в отношении начальников Юго–Западной и Северо–Восточной таможни Нурлана Ражабалиева и Абдыбахаба Боронбаева, они были уведомлены о подозрении в совершении преступления по статье "Коррупция". Им предъявлено обвинение, дела направлены в суды. Все условия соглашения о сотрудничестве соблюдены. Матраимов активно содействовал расследованию уголовного дела, - сказал прокурор.

Сам Райымбек Матраимов признал свою вину и сказал, что добровольно пошел на сделку со следствием.

В результате суд обязал экс–чиновника выплатить штраф, при этом снял арест с его имущества: квартир в Бишкеке и Оше, коттеджа на Иссык–Куле, автомобиля Lexus 460 и банковских счетов.

Приговор в отношении Райымбека Матраимова вызвал противоречивую реакцию у общественности.

Так экс–министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев, побывавший в высокой должности только благодаря участию в октябрьских событиях на своей странице в Facebook поделился мнением о том, что "Матраимов должен сидеть".

"5 октября мы вышли на площадь с тремя условиями: чтобы аннулировались результаты выборов, чтобы ушел Сооронбай Жээнбеков и Матраимов сел в тюрьму. Последнее было обязательным требованием", - написал бывший чиновник. Кроме того, активисты–западники посвятили судебному вердикту в отношении Матраимова очередной мирный марш. На площади рядом с железно–дорожным вокзалом собралось порядка 150–200 человек, требовавших задержать Райымбека Матраимова. Также в акции приняли участие журналисты, проводившие расследование о коррупции на таможне, включая бывшего сотрудника "Азаттык" Али Токтакунова.

Будет сидеть - не отдаст ни гроша

В ГКНБ приговор в отношении Матраимова прокомментировали следующим образом: суд назначил наказание, предусмотренное соглашением о сотрудничестве, и "не имел права назначать наказание и конфисковать имущество, не предусмотренное соглашением о сотрудничестве".

Вместе с тем в ГКНБ отметили, что "помимо указанного уголовного дела, продолжается следствие по уголовному делу, связанному с выводом Саймаити из Кыргызстана через различные банки более 700 миллионов долларов".

"В связи с неоднократными публикациями в СМИ данных о наличии за границей дорогостоящего недвижимого имущества, принадлежащего Матраимову, и его причастности к выводу Саймаити указанных денежных средств, следствием продолжается работа по установлению данного имущества. В Турецкую Республику, Эмират Дубай, Республику Украина и Российскую Федерацию направлены международные ходатайства об оказании правовой помощи", - сообщили в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что в случае получения ответа о наличии у Матраимова имущества, следствие по досудебному производству будет продолжено, а на его имущество будет наложен арест.

К слову, недавний приговор по делу Матраимова теперь уже законно избранный президент Садыр Жапаров также прокомментировал, указав, что расследование в отношении экс–таможенника может быть продолжено по результатам запросов о заграничной деятельности Матраимова.

- Людям нужно запастись терпением. Такое дело не закончить за один день. Мы также знаем, что есть силы, которые финансируют волнения и настраивают проводить митинги каждое воскресенье. Все под нашим полным контролем. Не поддавайтесь их влиянию, - заверил Садыр Жапаров.

Ранее, в октябре, именно Жапаров принял решение о том, чтобы не держать Матраимова под арестом. Тогда еще и.о. президента и премьер–министр дал интервью изданию Би–би–си, в котором пояснил свою позицию. По его словам, если бы экс–таможенника посадили, то его счета были бы заморожены, а государственный бюджет не получил бы денег.

В пример этому Жапаров привел задержание бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс–мэра Бишкека Албека Ибраимова.

- Райым готовился улететь в Дубай, изменив свою фамилию. Когда его задержали, мне позвонили и сказали, что посадят. Я предложил тщательно подумать. Потому что посадили Алмазбека Атамбаева, а он в три раза богаче Райыма, у него миллиарды. Смогли ли вы заставить его заплатить в казну хоть тыйын? Напротив, он уже второй год содержится за счет госбюджета, так же, как и Албек Ибраимов и Сапар Исаков. Я пойду по другому пути, у меня другой стиль работы, - пояснил Жапаров.

Жапаров также добавил, что даже в случае конфискации имущества Матраимова, бюджет получит слишком мало.

Ну очень крутой феномен

Получается, что сегодня Райымбек Матраимов в очередной раз сыграл роль кошелька для властей. Разница лишь в том, что, если раньше он финансировал, как утверждал Алмазбек Атамбаев, избирательную кампанию экс–президента Сооронбая Жээнбекова, на этот раз он направил деньги напрямую в бюджет.

Два миллиарда сомов, полученные от экс–таможенника, на сегодня, наверное, остаются самой крупной выплатой со стороны лиц, обвиняемых в коррупции. Пришли эти средства как раз вовремя, поскольку локдаун, вызванный пандемией, крайне негативно отразился на состоянии экономики КР, которую и до этого нельзя было назвать процветающей. Новым властям подобные поступления нужны как манна небесная.

Между тем некоторые опытные политики считают, что глупо оценивать Райымбека Матраимова только как кошелек.Так, недавно в адрес бывшего замглавы ГТС очень лестно высказался бывший мэр столицы Нариман Тюлеев.

По словам Тюлеева, будет плюсом, если он поработает не ради своего кармана, а на государство.

- Я знаю, как он работал. Не зря же его держали при всех главах таможни. Он особенный. Феномен своего рода. Он сильный менеджер. Без него нет кыргызской таможни, - заявил экс–мэр.

По мнению Тюлеева, его редкие способности надо использовать, не кнутом, а использовать пряник.

- Ладно, вы его арестуете, посадите, счета арестуете. Его надо привлечь поработать на государство, это будет плюсом и для властей, и для государства. Он даже в одиночку вытянет всю таможенную сферу, - отметил Тюлеев.

Соглашаться или нет с мнением Тюлеева - личное дело каждого. Кому–то может показаться, что комплименты талантам Матраимова сродни похвалам в адрес бывшего крон–принца Максима Бакиева, который тоже обладал незаурядными менеджерскими способностями. Так может, уже пора возвращать Бакиева–младшего для сверхпреобразований?

Впрочем, понятно, что после приговора по делу о коррупции, даже такого щадящего, назначение Райымбека Матраимова на госслужбу просто невозможно. С другой стороны, никто не может запретить ему заниматься политикой - в качестве лидера партии "Мекеним Кыргызстан". И это даже может быть на руку властям.

В общем–то, неважно, какую позицию он будет занимать - провластную или оппозиционную, поскольку само по себе его присутствие в политической жизни страны будет вызывать большой резонанс. Только представьте, какой шум поднимут западники, если подобное случится. Это круче любой пиар–кампании.

К слову, как раз сейчас такая шумиха не помешала бы. То, что подготовка к выборам в местные органы власти идет очень невыразительно, в принципе не имеет значения. Другой вопрос, что на день выборов в местные кенеши приходится (по предварительным данным) голосование в рамках референдума по принятию новой Конституции.

Правда, теперь, когда Матраимов вновь вызван на допрос в ГКНБ, а по некоторым данным, задержан в связи с новыми обвинениями, стать паровозом референдума и выборной кампании ему будет затруднительно.

Cправка "ВБ": Согласно части 1 статьи 492 УПК КР коррупция входит в перечень преступлений, по которым в ходе досудебного производства может быть заключено соглашение о сотрудничестве.

В рамках этой статьи 20 октября 2020 года между прокурором управления Генеральной прокуратуры, руководителем следственной группы ГСУ ГКНБ и Матраимовым было заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого была достигнута договоренность о назначении наказания в виде штрафа пятой категории.

Согласно частям 4, 7, 8 статьи 498 УПК КР, если обвиняемым выполнены все обязательства, предусмотренные соглашением о сотрудничестве, то судья постановляет обвинительный приговор и назначает ему наказание, предусмотренное соглашением о сотрудничестве.