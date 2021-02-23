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Россия поможет системе здравоохранения Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Минздрав России поможет в подготовке и повышении квалификации медицинских работников Кыргызстана, улучшении материально-технической базы его системы здравоохранения. Об этом договорились в ходе состоявшейся в Москве встречи главы здравоохранительных ведомств КР и РФ Алымкадыр Бейшеналиев и Михаил Мурашко.

Темой их переговоров, как сообщили в пресс-службе МЗ РФ, стало развитие сотрудничества по различным направлениям отрасли. Речь шла также о противодействии распространению коронавируса, об обеспечении эпидемиологической безопасности в республике. Обсуждалась и возможность применения в ней российской вакцины от коронавируса "Спутник V", поставок сюда этого препарата.

Напомним, что во время своей рабочей поездки в Москву министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев встретился также с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. В результате были достигнуты договоренности о безвозмездной передаче Кыргызстану наборов ПЦР тест-систем на 100 тысяч исследований на COVID-19 и ИФА-тесты, очередной мобильная автономной лаборатории, о совместном мониторинге эпидемиологической ситуации по COVID-19 в республике.

Тем временем, по сообщению Минздрава России, принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность.

"Ее широкомасштабные исследования продолжатся на пострегистрационном этапе, – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. – Новая вакцина создана по классической технологии и содержит инактивированный вирус. Таким образом в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан" (две другие – это "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" -VB.KG)


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URL: https://www.vb.kg/397652
Теги:
здравоохранение, Россия, Кыргызстан
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