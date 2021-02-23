Ташиев про Жумалиева: Коррупционер он и есть коррупционер

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на своей странице в соцсети ответил адвокату арестованного депутата Кубанычбека Жумалиева Бактыбеку Жумашеву по поводу незаконно приобретенного имущества народного избранника.

"Адвокат Жумалиева тов. Жумашев говорит, что я якобы озвучил неправильную информацию по имуществу депутата Жумалиева.

Тогда слушайте, я говорил правду и ещё скажу одну вещь о том ,что он Жумалиев К.М. один участок купил за 17,0 тысяч сомов, а продал за 185,0 миллион сомов по сегодняшнему курсу и никаких налогов не заплатил, что на это скажете?

Вот так вот господин адвокат, коррупционер он и есть коррупционер и теперь он все наворованное вернёт государству, мы его по закону заставим!!!", - заявил Ташиев.

Отметим, ранее в своей поездке по Баткенской области глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что депутат Кубанычбек Жумалиев приобрел завод в Бишкеке незаконными путями. В ответ на это на своей странице адвокат депутата Бактыбек Жумашев привел доводы в пользу своего подзащитного.