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Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

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- Мария Стрельцова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Товарищи солдаты и сержанты, прапорщики и офицеры!

Товарищи генералы!

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!

Позвольте мне поздравить вас с Днем защитника Отечества, с этим поистине всенародным праздником, олицетворяющим неразрывную связь всех поколений воинов и преемственность ратных традиций.

Наш народ бережно хранит память о героических подвигах защитников Отечества.

Все мы знаем, какой дорогой ценой достается Победа. Наши воины выстояли в страшные годы Великой Отечественной войны, с честью выполнили свой интернациональный долг в афганской войне, показали достойные уважения примеры мужества и героизма в Баткенском вооруженном конфликте.

Празднование Дня защитника Отечества в общегосударственном масштабе служит примером для патриотического воспитания молодежи, способствует повышению авторитета армии и престижа военной службы, является выражением уважения доблестного дела ветеранов войны и Вооруженных Сил.

Нынешнее поколение военнослужащих достойно наследует и продолжает лучшие традиции воинов кыргызской армии, с честью выполняет свой воинский долг, показывает примеры стойкости и выдержки в повседневной жизни, проявляет самоотверженность и профессионализм при выполнении задач по обеспечению военной безопасности Кыргызстана.

Желаю вам, дорогие ветераны, доброго здоровья и благополучия, успехов в благородном деле воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне.

Личному составу Вооруженных Сил Кыргызстана желаю дальнейших успехов в боевой подготовке, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

Поздравляю всех кыргызстанцев с замечательным праздником - Днем защитника Отечества и желаю крепкого здоровья, мира и счастья".


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URL: https://www.vb.kg/397655
Теги:
Садыр Жапаров
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