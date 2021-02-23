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Успейте! ГНС принимает Единую налоговую декларацию до 12 часов ночи

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- Мария Стрельцова
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Налоговые органы в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам перешли на специальный режим работы по приему Единой налоговой декларации. Как сообщили в пресс-службе ГНС, в соответствии с установленным графиком, который будет действовать до 1 марта, декларации будут приниматься до полуночи как в будние, так и в выходные и праздничные дни.

Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00 часов вплоть до 12.00 часов ночи, в выходные дни – с 09.00 до 24.00 часов.

Напомним, что до 1 марта текущего года Единую налоговую декларацию должны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

Кроме этого, до 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности налогооблагаемое движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/397657
Теги:
ГНС, декларация, налоги
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