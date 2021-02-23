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Садыр Жапаров поздравил Императора Японии Нарухито с днем рождения

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Императора Японии Нарухито с днем рождения - национальным праздником Японии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

"Япония является важным партнером Кыргызской Республики с момента обретения независимости. С удовлетворением отмечаю динамичное развитие кыргызско-японских отношений, направленных на общее благо обоих народов. Мы ценим текущие проекты Правительства Японии в Кыргызской Республике, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Хочу выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Надеюсь, что при Вашей поддержке партнерские и д ружеские отношения между нашими странами продолжат активно развиваться", - говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров пожелал Императору Нарухито крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/397663
Теги:
Садыр Жапаров, Япония
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