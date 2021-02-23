Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поздравил Императора Японии Нарухито с днем рождения - национальным праздником Японии. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

"Япония является важным партнером Кыргызской Республики с момента обретения независимости. С удовлетворением отмечаю динамичное развитие кыргызско-японских отношений, направленных на общее благо обоих народов. Мы ценим текущие проекты Правительства Японии в Кыргызской Республике, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Хочу выразить искреннюю благодарность за оказанную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Надеюсь, что при Вашей поддержке партнерские и д ружеские отношения между нашими странами продолжат активно развиваться", - говорится в поздравительном послании.

Садыр Жапаров пожелал Императору Нарухито крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Японии - мира и процветания.