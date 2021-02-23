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По факту вымогательства денег задержана глава информационного агентства

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- Мария Стрельцова
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22 февраля ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.203 (Вымогательство) УК КР, с поличным при получении денежных средств в размере 84 тыс. сомов задержана директор одного из информационных агентств М.У.К.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, установлено, что задержанная вымогала указанные денежные средства за удаление видеоматериала, где заявитель запечатлен в момент привлечения к административной ответственности сотрудниками патрульной милиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

М.У.К. водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/397670
Теги:
вымогательство, ГКНБ
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