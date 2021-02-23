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Обращение премьер-министра про аттестацию и ротацию кадров

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- Мария Стрельцова
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Несколько часов назад премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов обратился к кыргызстанцам.

Публикуем текст его обращения:

"29 января 2021 года Президентом Кыргызской Республики подписан Указ "О новой государственной кадровой политике", направленный на создание условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности.

Главное поручение Президента – кардинально изменить систему и практики отбора кадров.

В целях реализации данного Указа Правительством Кыргызской Республики рассматривается проведение аттестации (оценки деятельности) акимов районов и их заместителей на системной (периодичной) основе. Также будет введен принцип ротации акимов или акимы районов будут назначаться из числа акимов других районов.

Основная цель этой работы заключается в:

- укреплении единства народа;

- искоренении понятия "север-юг" на государственной службе;

- устранении кадрового трайбализма, клановости;

- исключении случаев получения должностей на государственной службе путем связей и знакомств;

- предупреждении возникновения конфликта интересов, особенно при возникновении разногласий между местным населением с инвесторами;

- ликвидации системных коррупционных схем.

Таким образом мы будем стимулировать руководителей на местах работать качественно и на результат.

Хочу еще раз отметить, что мы не большой по численности народ. Нам нужно согласие.

В ближайшие дни начнется аттестация, при проведении которой будут созданы равные условия для всех участников. Процесс пройдет открыто и прозрачно перед общественностью.

В рамках Указа Президента Кыргызской Республики и моих поручений, формируется состав аттестационной комиссии. В него войдут бывшие руководители районов и областей, имеющие весомый авторитет, ветераны государственной и муниципальной служб.

Практика ротации кадров применяется в работе правоохранительных органов и дает свои позитивные результаты для формирования специалистов не только районного, но и республиканского масштаба. Данный шаг станет одним из инструментов формирования сильного резерва кадров страны. Успешно прошедшие аттестацию руководители государственных администраций и их заместители будут рассмотрены в качестве основных претендентов для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Уверен, что эти решения найдут поддержку среди населения.

Я, как патриот страны и Премьер-министр Кыргызской Республики заинтересован в том, чтобы к власти на местном уровне пришли профессионалы своего дела!

Уверен, что мы вместе создадим сильный Кыргызстан!".


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URL: https://www.vb.kg/397672
Теги:
кадры, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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