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В Бишкеке собственность Матраимова превратят в Центр обслуживания населения

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- Мария Стрельцова
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В ближайшее время в центре столицы откроется новый Центр обслуживания населения, который будет располагаться в здании бывшего торгового центра "Эльдорадо". Об этом сообщил премьер-министр Улукбек Марипов в ходе посещения одного из Центров обслуживания населения (ЦОН) Государственной регистрационной службы в городе Бишкек.

Ранее здание данного торгового центра было передано в собственность государства. После укомплектования персоналом и установления необходимого оборудования здесь откроется новый Центр обслуживания населения, где будет предоставляться более широкий спектр услуг, в том числе выдача всех справок по линии Министерства внутренних дел и Министерства обороны.

Премьер поручил увеличить количество ЦОН в городе Бишкек и в целом по республике, а также улучшить условия и качество услуг.

Кроме того, руководителям ЦОН поручено личные кабинеты спроектировать в формате "open space" (офис открытого типа), чтобы видеть работу сотрудников с посетителями и оперативно реагировать на различные ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/397673
Теги:
ЦОН, Бишкек, Улукбек Марипов
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