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Медер Алиев: Нет плохой Конституции, главную роль играет фигура президента

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- Сыягуль Караман
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О составе Конституционного совещания, одиозных фигурах, которые не имели морального права вносить поправки.

Как отстаивались позиции при написании Основного закона.

О Конституции 2010 года, повсеместной коллективной безответственности.

О полномочиях президента, фигуре премьер-министра в новой редакции Конституции.

Об этом в интервью "B TRENDe" рассказал член Конституционного совещания Медер Алиев.

Он также ответил тем, кто считает новый проект Основного закона "нелогичным", "неконституционным".

По его словам, нет плохой Конституции, определяющую роль играет личность самого президента. "Будем надеется, что нынешний президент останется в истории с незапятнанным именем", - отметил он.

Медер Алиев, помимо всего сказанного, остановился на таких понятиях как благие намерения, вера и надежда.


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URL: https://www.vb.kg/397677
Теги:
Конституция, Садыр Жапаров
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