Пашинян заявил о неэффективности купленных у России "Искандеров"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" - ответил на это Пашинян, не уточнив подробностей. Слова премьера приводит Sputnik Армения.

О применении "Искандера" в ходе конфликта заявил в ноябре бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. Но в каком направлении применялся комплекс, он сказать не смог.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Баку: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

После подписания соглашения о прекращении огня в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиция выдвинула на этот пост бывшего главу правительства Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция требует, чтобы он покинул пост до выборов.

Источник: РИА новости