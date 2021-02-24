Погода
$ 84.51 - 84.72
€ 101.95 - 102.77

Пашинян заявил о неэффективности купленных у России "Искандеров"

402  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью изданию 1in.am о "невзорвавшихся" ракетах оперативно-тактических комплексов "Искандер" во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Так он отреагировал на слова бывшего президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы применить "Искандер" в самом начале боевых действий.

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" - ответил на это Пашинян, не уточнив подробностей. Слова премьера приводит Sputnik Армения.

О применении "Искандера" в ходе конфликта заявил в ноябре бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян. Но в каком направлении применялся комплекс, он сказать не смог.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Баку: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

После подписания соглашения о прекращении огня в Ереване начались протестные акции с требованием отставки премьера. Оппозиция выдвинула на этот пост бывшего главу правительства Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов, но оппозиция требует, чтобы он покинул пост до выборов.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397693
Теги:
Азербайджан, Армения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  