Весной Кыргызстан могут ждать серьезные общественно-политические потрясения

Во время предстоящих парламентских выборов и референдума по изменения Конституции Вашингтон намерен взять реванш за несостоявшуюся проамериканскую революцию, которая планировалась в октябре прошлого года – после выборов в Жогорку Кенеш-2020.

С этой целью в республике мобилизованы средства массовой информации, неправительственные организации, проамериканский политический ресурс. Их действия координируют дипломатическое представительство США в КР и посольство Великобритании в Бишкеке. Финансирование осуществляется через международные структуры.

На данном этапе эти силы активно формируют негативное отношение общественности к новой власти, культивируя антиправительственные настроения. Так, еженедельно общественным движением "Баштан Башта", созданным именно для их проведения, проводятся марши против изменения Конституции. Эти марши активно освещаются в СМИ и на виртуальных площадках. Против конституционной реформы в социальных сетях постоянно выступают известные гражданские активисты, их поддерживают и проамериканские политики, тем самым по инструкции Вашингтона, создавая в обществе протестный потенциал. Добавить с приходом

Параллельно ведется подготовка к предстоящим парламентским выборам. По прогнозам экспертов, к весне формируется мощный политический ресурс – будет не только усилена партия "Реформа", но и создадутся новые политические объединения, а специально созданные для мониторинга выборов неправительственные организации уже сейчас готовят предпосылки для будущих митингов и акций протеста по сценарию Белоруссии.

Зачем им это надо?

В прошлом году весь проамериканский ресурс Кыргызстана был нацелен против действующего на тот момент режима президента Сооронбая Жээнбекова, который не проявил ожидаемой Вашингтоном лояльности к США. Глава государства ориентировался на сотрудничество с Россией и Китаем, и несмотря на все "уговоры" и даже прямое давление с американской стороны, не спешил подписывать соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки.

Стоит отметить, что данный документ предусматривал безграничные возможности для США, и никак не учитывал интересы самого Кыргызстана, более того, он должен был дискредитировать республику в рамках объединений, членами которых она является – ОДКБ, ЕАЭС. ШОС

Вашингтон намерен замкнуть на себе всю сферу безопасности республики, Кыргызстану предлагается военно-техническое сотрудничество на условиях США, которые, при этом, намерены получить контроль и за государственной границей республики.

Что интересно, за последние четыре года военные атташе посольства США в КР четыре раза посетили спорные территории Кыргызстана и Таджикистана, и каждый раз после таких визитов на границе между двумя государствами вспыхивают конфликты.

Также в планах американской стороны создать в КР самостоятельную структуру по борьбе с наркотиками, они намерены взять на себя финансирование по созданию и логистике агентства, которое не будет находиться в подчинении МВД или ГКНБ. Кроме того, американцы хотят взять под свой контроль хвостохранилища урановых и других опасных отходов, имеющиеся в республике, а также получить доступ ко всей документации, касающейся урановых и других содержащих радиоактивные элементы месторождений, промышленных предприятий по их переработке и аффинажу и т.д.

В соглашении американцы предусмотрели полное освобождение от налогов, таможенных сборов и прочих выплат для себя и своих субподрядчиков – любых юридических и физических лиц, будь то кыргызстанцы или граждане других стран, которые работают по контракту с посольством США в КР и получают финансирование от американского правительства или же от аффилированных с ним международных организаций. Для этих лиц затребован еще и дипломатический иммунитет. То есть Вашингтон намерен обеспечить неприкосновенность своим агентам влияния, а именно создать условия, при которых неправительственный сектор будет не подотчетен кыргызским властям.

Большой интерес для Вашингтона представляет и медиа-сфера. В поддержку существующих и создание новых СМИ американская сторона намерена вложить немалые средства, при этом кыргызская сторона, если подпишет соглашение, не будет иметь никакого права регулировать деятельность таких "независимых" средств массовой информации.

Если бы Бишкек подписал данное соглашение, Вашингтон вместе с возможностью контролировать границы и беспрепятственно использовать своих агентов влияния, получил бы возможность для беспрепятственного сбора данных и их использования в своих целях, то есть по сути обеспечил бы себе огромное пространство для маневров на территории всей Центральной Азии, для создания очагов напряжения по соседству с Россией и Китаем.

Но не получив такой возможности, Вашингтон прибег к другому плану – дискредитировать и свергнуть Сооронбая Жээнбекова. Триггерной точкой стала борьба с коррупцией, а инструментом экс-зампредседателя таможни КР Раимбек Матраимов, который на тот момент был приближен к правящим элитам.

Через радио "Азаттык" и другие прикормленные международными организациями масс-медиа Вашингтон запустил в медийное пространство республики журналистское расследование о коррупции на таможне Кыргызстана, подготовленное Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). По данным достоверных источников, на подготовку и публикацию данного расследования международные доноры через Фонд Сороса выделили более миллиона долларов. При этом фактура разоблачительных материалов была предоставлена американскими спецслужбами.

После выхода в эфир данного журналистского расследования к его раскрутке через социальные сети подключился и неправительственный сектор. Параллельно американцы выделили средства на создание общественного движения "Умут" – его возглавила экс-депутат парламента от прозападной партии "Ата Мекен" Ширин Айтматова (получила образование в США, работала в ООН, приехав в КР, преподавала в АУЦА). Активисты движения – по большей части молодежь, в том числе студенты и выпускники АУЦА – по сути, объявили войну Раимбеку Матраимову и действующей власти.

Результатом их работы стало проведение трех митингов под названием "РЕакция", прошедших на центральной площади Бишкека в ноябре и декабре 2019, и в январе 2020 года.

В ноябре 2019 года диппредставительство Вашингтона в Бишкеке получило дипломатический груз, доставленный чартерным рейсом из США. Стало известно, что этим грузом в Кыргызстан были доставлены 60 млн долларов наличными, часть из которых предназначалась для финансирования данных акций.

Сама Ширин Айтматова в интервью различным СМИ заявляла, что за организацией данных акций никто не стоит. Якобы, это реакция людей на призыв активистов движения в соцсетях. Однако, среди митингующих были замечены, например, сотрудники посольства Великобритании, которые по наблюдениям очевидцев, мониторили весь процесс. Акции получили официальное одобрение посольства США и Великобритании, которые поддержали "инициативу гражданского общества в борьбе с коррупцией".

Позже стало известно, что финансирование проекта осуществлялось через Национальный фонд поддержки демократии (NED). Ранее, представители данной организации, неаккредитованной в Бишкеке, Джозеф Белл и Спаска Гадзинска несколько раз посещали Бишкек, где проводили встречи с проамериканскими политиками и гражданскими активистами. В мае 2019 года их интересовал вопрос взаимоотношений между бывшим и действующим президентами – Атамбаевым и Жээнбековым, а в августе 2020 года – предстоящие парламентские выборы. Визитеры NED во время этих встреч призвали гражданских активистов объединиться и всесторонне поддержать отдельных политиков, например, оппозиционера Равшана Жээнбекова, Клару Сооронкулову и др.

Старая оппозиция нового президента

Важно отметить, что участие проамериканских кандидатов в досрочных президентских выборах было не широким, и не активным, ввиду ряда причин. Сложившаяся на тот момент ситуация практически не оставляла им шанса на победу и времени на подготовку к маневрам.

Между тем, посольство США в КР попыталось сделать хорошую мину при плохой игре. В период с октября по январь представитель Вашингтона в Бишкеке Дональд Лу сделал ряд заявлений, некоторые из которых были расценены местными властями, как прямое вмешательство США в дела Кыргызстана.

Так, американский дипломат назвал задержания Раимбека Матраимова и Камчы Кольбаева голливудским фильмом, призвав власти республики к реальной борьбе с коррупцией и преступностью. Дональд Лу даже встретился с министром иностранных дел КР Русланом Казакбаевым и попросил его ускорить расследование уголовного дела Раимбека Матраимова, которого Госдепартамент США включил в список Магнитского, как коррупционера мирового масштаба.

Кроме того, посол США выразил поддержку тем кандидатам в президенты, которые не ставят своей целью изменение Конституции КР, а остальных призвал "заниматься экономикой и пандемией, а не спешить с конституционной реформой".

Несмотря на "рекомендации" американского дипломата референдум, по форме правления состоялся. Он прошел в один день с досрочными президентскими выборами 10 января 2021 года. По итогам голосования, народ Кыргызстана высказался за президентскую форму правления, а в президенты выбрал инициатора конституционной реформы Садыра Жапарова.

Посольство США в КР было крайне недовольно сложившейся ситуацией. В заявлении, распространенном диппредставительством, говорилось о том, что независимые наблюдатели отметили ряд серьезных нарушений, и призвали правоохранительные органы Кыргызстана расследовать эти нарушения в соответствии с конституционными нормами и законами.

"Занимавшаяся наблюдением за выборами местная организация "Общее дело" отметила, что один кандидат пользовался преимуществом непропорционально превосходящих финансовых средств и использования административных ресурсов, что привело к неравным условиям игры. Также были отмечены многочисленные заслуживающие доверия сообщения о запугивании избирателей в период избирательной кампании и в день выборов", - отметили в посольстве.

Тем временем, проамериканский ресурс начал формировать оппозицию к новой власти, и приступил к подготовке к предстоящим выборам в Жогорку Кенеш. На парламентских выборах проамериканская коалиция будет расширена.

Планируется, что к предстоящим выборам и проведению референдума для проведения мониторинга и сбора нарушений будут созданы и дополнительные общественные объединения, а также временные группы из числа молодежи. Для рекрутирования наблюдателей будут привлекаться ОФ "Общее дело", АУЦА, информационный ресурс Kloop.kg и др. На позиции независимых наблюдателей будет привлечено несколько тысяч молодых людей.

В этом году на проведение и мониторинг выборов в Кыргызстане США выделили 10 млн долларов. Средства будут распределяться через Центр поддержки гражданских инициатив.

Параллельно ведется работа по дискредитации новой власти – в масс-медиа выходят материалы негативного характера, неправительственный сектор обвиняет Садыра Жапарова в попытке создания самодержавия путем конституционной реформы, а международные доноры, реализуют проекты, которые под прикрытием экологической безопасности, препятствуют реализации экономических проектов.

Автор: Алишер Каримов