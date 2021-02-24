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Омурбека Текебаева отправят послом в Бельгию

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- Мария Стрельцова
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Бывший председатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев будет назначен послом КР в Бельгии. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники из аппарата президента.

Стоит отметить, что с сентября 2019 года Муктар Джумалиев является Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах и Франции, постоянным представителем при Европейском Союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Чрезвычайным и Полномочным Послом в Люксембурге и постоянным представителем при Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству с резиденцией в Брюсселе.


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URL: https://www.vb.kg/397695
Теги:
Омурбек Текебаев, Кыргызстан, посол
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