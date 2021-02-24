Омурбека Текебаева отправят послом в Бельгию

Бывший председатель партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев будет назначен послом КР в Бельгии. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источники из аппарата президента.

Стоит отметить, что с сентября 2019 года Муктар Джумалиев является Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Бельгии, Нидерландах и Франции, постоянным представителем при Европейском Союзе, Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Чрезвычайным и Полномочным Послом в Люксембурге и постоянным представителем при Организации Североатлантического договора (НАТО) по совместительству с резиденцией в Брюсселе.