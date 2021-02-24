Парламентарий выступает за немедленное освобождение Курсана Асанова

Депутат Жанар Акаев считает несправедливым и бестактным арест генерал-майора Курсана Асанова, вместо того, чтобы оценить его героизм 5-6 октября.

Он был одним из тех, кто обеспечил безопасность во время октябрьских событий, самым большим фактором предотвращения грабежей и беспорядков в городе, написал парламентарий на своей странице в Фейсбуке.

По мнению депутата, действующее правительство должно поблагодарить генерала, а не сажать его.

"Когда руководители МВД сбежали, и милиция оставалась без управления, он немедленно привел все в порядок. После прихода Асанова милиция приступила к работе, и ситуация разрешилась. Волонтеры также внесли значительный вклад. Несправедливое решение – сажать его за захват МВД. Асанова надо немедленно освободить", - пишет Акаев.

Экс-замминистра МВД Курсана Асанова задержали 26 января 2021 года. Он подозревается по статье "Захват зданий и сооружений".