Военный атташе России в КР: Каждая награда должна найти своего героя

Атташе по вопросам обороны при посольстве России в Кыргызстане полковник Игорь Довбня перед началом завершающего концерта ансамбля песни и пляски Черноморского флота в Бишкеке вручил награды воинам-афганцам Чолпонбеку Бекккельдиеву, Талайбеку Темиралиеву и семье героя Великой Отечественной войны Сапарабая Токбаева.

- Сегодня мы поздравляем с праздником защитников отечества нынешнего времени, и я горжусь что имею честь передать награды также воинам, заслужившим их в прошлом, во время Великой Отечественной войны и Афганских событий. И очень важно что поиском и возвращением наград - это совместная работа благотворительного фонда "Кундуз-149", Министерства обороны России, военного атташата и Посольства России. Афганцы инициировали поиск сначала информации в архивах документов на награды, которые не были вручены однополчанам 149 стрелкового полка, а потом и поиск самих воинов, их семей. И теперь по всему бывшему Советскому Союзу проходят вручения затерявшихся наград. Не остались они неравнодушны и к судьбе ордена Красной звезды, который был найден на территории России. Это была награда Сапарбая Токбаева, родом из Тюпского района, который был удостоин ее в 1944 году. По просьбе группы "Кундуз-149" мы передаем награду его дочери, - сказал военный атташе .

В свое время "Вечерка" и поисковики дважды размещали информацию о поиске, но два года назад никто не откликнулся. По словам дочери, они точно не знают, почему врученная награда оказалась в России, не знали, что их уже несколько лет ищут поисковики, чтобы отдать орден.

"Нас искали в Иссык-Кульской области, отец действительно родом из Тюпа, а потом после войны работал начальником уголовного розыска, но мы давно переехали в Токмок. Знакомые, увидев розыск в сети, позвонили нам. Спасибо всем, кто помог. – пояснила она.

Афганская доблесть

Волонтеры фонда "Кундуз-149" также установили, что трем воинам-участникам Афганской войны - воинам 149-го мотострелкового полка в свое время не была вручена награда ЦК ВЛКМ "Воинская доблесть".

Таалайбек Асанбекович Темиралиев пришел на церемонию вручения с мамой. В Афган выпускник военного училища попал в 1988 году и как командир минометного взвода оказался на одном из самых опасных участков, через который шли караваны моджахедов. В задачу его подразделения входило не пропустить ни один, с чем ему удалось справиться.

- Постоянно были в "поле зрения" боевиков – очень хороший опыт. В мирной жизни никогда не делился никакой информацией о том, что служил в Афгане. Знаю, что за операцию по выводу на меня направляли представление к награждению, но потом из-за возгорания на складе получилось так что сгорели штабные документы. И потом был приказ о выводе войск из ДРА, было не до документов. И я удивлен, что ребята из фонда смогли отыскать потерянный Знак "За воинскую доблесть", - рассказал он.

Напомним, Таалайбек Темиралиев был и военным, статс-секретарем МЧС, руководителем аппарата правительства. Сам из Ак-Суйского района Иссык- Кульской области. В 1987 году окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище имени маршала Яковлева. После Афганистана отучился на юридическом. Закончил Военно-дипломатическую академию.

Второй награжденный знаком ЦК ВЛКМ "За воинскую доблесть" полковник запаса, афганец, баткенец, ответственный секретарь Республиканского совета ветеранов войны, правоохранительных органов и тружеников тыла Чолпонбек Беккельдиев. Он очень хороший рассказчик, знает биографии своих боевых товарищей, может часами рассказывать об их подвигах, боевых выходах. И рассказывает об афганцах и участниках Великой отечественной войны журналистам, своим ученикам на ОБЖ. При этом, о нем самом нет в СМИ никакой информации, кроме нескольких строк: "1979 - служит в Советской армии на Балтике. Участвовал в войне в Афганистане (два ранения) и Баткенских войнах (за них награжден медалями). С 2002 - военрук средних школ. В настоящее время (2006) - военрук сш 37".

В сетях нам удалось найти информацию, судя по которой его однополчане из 149 стрелкового полка долго считали его погибшим и даже поднимали за него афганские 100 грамм. А он выжил. Какова же была радость ребят, что их "Женя-Чолпонбек" живехонек.

Семью третьего награжденного - погибшего в Афганистане Гадиева, по словам военных, найти не удалось, но мы постарались собрать по крупицам все что есть в Книгах Памяти, воспоминаниях, представлениям к наградам. Может быть кто-то еще вспомнит солдата?

Гадиев Ринат Анварович, старший сержант, старший разведчик, родился 27.4.1962 в с. Джаны-Джол Джаны-Джольского р-на Ошской обл. Киргизской ССР. Татарин. До армии работал в совхозе "Кызыл-Джар" Ошской области. В Вооруженные. Силы СССР призван в 1981 году Майли-Сайским ГВК Ошской обл. За мужество и отвагу награжден медалью "За отвагу" и орденом. Красного Знамени (посмертно). Похоронен в г. Майли-Сай. Там его именем названа улица.

Из Книги Памяти погибших в Афганистане по Киргизской ССР: "10 августа 1982 г во время проведения боевой операции в районе населенного пункта Пуштубазар группа разведчиков, которой командовал старший сержант Гадиев, обнаружила засаду мятежников. Решил упредить удар врага, он умело командуя группой, расставил разведчиков, и открыл огонь по противнику. Мятежники, не ожидавшие удара, стали поспешно отступать. Воспользовавшись этим, старший сержант Гадиев, разделил группу на подгруппы, сделал обходной маневр: с одной группой он вышел в тыл отступающих противников.

Подпустив противника на близкое расстояние, гадиевцы открыли огонь, уничтожив 23 мятежника и троих взяли в плен.

В августе того же года в районе населенного пункта Калавтан, разведывательная группа на БМП поспешила на помощь подразделению, которое вело тяжелый бой с мятежниками. На БМП, в который находился старший сержант Гадиев Р. А. в ходе преследования наскочила на мину и подорвалась. Увидев, что машина беспомощна, душманы начали обходить ее с фланга, чтобы взять в плен экипаж. Раненый старший сержант Гадиев дал команду занять круговую оборону. Сам уничтожил семь мятежников. В итоге атака душманов захлебнулась. Воспользовавшись заминкой, Ганиев поднял отделение в атаку, но сам был повторно ранен и погиб".